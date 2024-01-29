МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Система РЭБ пресекла атаку беспилотника ВСУ на нефтебазу в Ярославской области

БПЛА должен был ударить по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС».
Никита Черненко 2024-01-29 11:33:01
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекла атаку украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет», - сообщил Евраев.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью. Дежурные средства ПВО России уничтожили вражеский БПЛА, чем пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.

#в стране и мире #бпла #Ярославская область #комплекс РЭБ #нефтеперерабатывающий завод #Беспилотник ВСУ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»