Система РЭБ пресекла атаку беспилотника ВСУ на нефтебазу в Ярославской области

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекла атаку украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет», - сообщил Евраев.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью. Дежурные средства ПВО России уничтожили вражеский БПЛА, чем пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.