В Канаде не согласны с решением о перераспределении медалей Олимпиады-2022

В Федерации фигурного катания Канады заявили, что не согласны с решением Международного союза конькобежцев о перераспределении медалей на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Skate Canada категорически не согласна с позицией ISU по этому поводу и рассмотрит все варианты обжалования этого решения», - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ISU решили лишить сборную России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде 2022 года после дисквалификации Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы, но не стали лишать фигуристов медалей совсем и присудили третье место.

В ISU приняли решение аннулировать результаты Камилы Валиевой. В результате сумма баллов сборной команды России стала составлять 54, что на один больше, чем у сборной Канады. На первую строчку переместилась сборная США, на вторую - сборная Японии. В ОКР заявили, что будут обжаловать решение лишить сборную золота за ОИ-2022.

Саму Камилу Валиеву из-за дисквалификации, которая отсчитывается с 25 декабря 2021 года, лишили всех завоеванных после этой даты титулов.