ОКР обжалует решение лишить сборную России по фигурному катанию золота за ОИ-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота Олимпиады 2022 года в Пекине в командном турнире по фигурному катанию из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Об этом сообщили представители ОКР в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация о решении ISU присудить третье место сборной России по итогам командного турнира Олимпиады 2022 года, первое место, таким образом, отходит американской сборной, серебро забрала команда из Японии. Олимпийский комитет намерен обжаловать решение ISU в Спортивном арбитражном суде (CAS). В данный момент юристы российской организации начали подготовку документов, необходимых для подачи апелляции.

«В соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана в том числе на имеющихся прецедентах в практике CAS», - сообщили в ОКР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года по итогам расследования о допинге. Представитель Кремля назвал политизированным решение CAS и заявил, что Россия не согласна с решением Спортивного арбитражного суда.