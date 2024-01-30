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ISU присудил сборной РФ третье место в командном турнире фигуристов на ОИ-2022

Сборная России опустилась на третье место в командном турнире фигуристов на ОИ-2022 в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой.
Игнат Далакян 2024-01-30 11:47:01
© Фото: Sergei Stepanov, XinHua, Globallookpress

Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом говорится на официальном сайте ISU.

Российская сборная опустилась на третье место в командном турнире фигуристов на ОИ-2022 после того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву. 

После аннулирования результатов спортсменки из России на первом месте оказалась команда из Соединенных Штатов. Вторую строчку заняли спортсмены из Японии.

Ранее генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд заявила, что золотые медали Игр в Пекине передадут американским фигуристам. Федерация фигурного катания США поздравила сборную с золотыми медалями Игр в Пекине после аннулирования результатов российской сборной.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политизированным решение CAS по российской фигуристке. В Олимпийском комитете России заявили, что спорту РФ объявили войну.

#Спорт #фигурное катание #Камила Валиева #международный союз конькобежцев
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