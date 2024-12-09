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Путин наградил добровольцев и волонтеров на форуме «Мы вместе»

Сегодня волонтеры оказывают посильную помощь бойцам в зоне специальной военной операции, рискуя жизнью они доставляют ценные грузы на передовую.
Алексей Самолетов 2024-12-09 05:17:35
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Залог успехов России во всех областях, в том числе на фронте, - в единстве россиян. Все мы сегодня одна большая сплоченная семья. Это слова Владимира Путина на форуме гражданского участия «Мы вместе». На этой неделе страна отметила День волонтера и добровольца.

Сегодня они не жалеют ни сил, ни времени, рискуют своей жизнью и, как бойцы на передовой - сообща приближают нашу победу. Этот путь выбрали миллионы человек.

«Очень много неравнодушных людей. Есть женщина, которая вяжет носочки, свитера, передает ребятам. Носки, которые связаны женскими руками, они очень нужны в холодных окопах. Рядом с ними теплые тельняшки, которые тоже уйдут на линию боевого соприкосновения. Стирать там негде. Так что это практически одноразовая одежда», - объяснила главный советник по организационной работе РИК Народного фронта Москвы Юлия Кириенко.

У волонтерского движения нет ограничений по возрасту. Пенсионеры из Башкирии, например, плетут маскировочные сети. Их пенсионеры передают военным до 30 штук в месяц. Площадка по производству работает без выходных. Ну а в перерывах волонтеры посылают бойцам простые и трогательные слова поддержки.

Проверку на сплоченность волонтерские движения успешно прошли во время пандемии коронавируса, объединившись под девизом «Мы вместе». Сегодня волонтеры по всей стране помогают участникам спецоперации и тем, кто оказался под ударами противника в Курской и Белгородской областях. Награды отличившимся вручал лично Владимир Путин на международном форуме «Мы вместе» в Москве.  

«За моей спиной есть люди, которые, сами прошли через тяжелые испытания в новых, исторически - старых наших регионах. Сами прошли через тяжелые страницы своей жизни и жизни своих близких, друзей, родственников. А потом, когда возникла ситуация не менее сложная в приграничных районах, поехали туда, чтобы использовать свой опыт поддержки и помощи людям. Конечно, это небезопасно. И низко склоняю голову перед памятью тех, кто отдал даже свои жизни в ходе этой работы», - сказал Путин.

Сразу же после церемонии награждения главные герои форума вместе с Владимиром Путиным отправились к Елке желаний. Этот, уже ставший традицией, проект помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подробнее о волонтерском движении России и о вкладе добровольцев в общую победу смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Путин #награждение #Добровольцы #елка желаний #волонтеры #СВО
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