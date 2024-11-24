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Под пулями и дронами: родители бойцов рассказали о доставке обедов на передовую

Мать бойца СВО Наталья Олсен поделилась, что ежемесячно доставляет обеды на передовую вместе с мужем.
Диана Сирази Марина Крижановская 2024-11-24 19:28:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Не боясь пуль, снарядов и беспилотников противника, матери российских бойцов возят в зону проведения спецоперации обеды, и подвозят их прямо на передовую. Так, у Натальи и Татьяны сыновья Алексей и Владимир сейчас на Запорожском направлении, они служат в одном мотострелковом полку.

Когда в 2022 году они ушли в зону СВО, их мамы сразу присоединились к волонтерам, там же познакомились и подружились. Наталья каждый месяц вместе с мужем сама отвозит обеды на передовую. Скрываясь от украинских дронов, они стараются подъехать максимально близко к линии фронта, и ей даже удалось побывать в землянке своего сына.

«Ребята уехали на Запорожье, ну и как-то по инерции мы туда и доехали. Приехали туда, посмотрели. Кругом землянка, холодно уже там. Эта свечка с этой кружкой... <...> У него борщ и салат с морковкой - самое любимое блюдо из всего меню», - поделилась мать участника СВО Наталья Олсен.

А потом они вместе смотрят весточки с фронта: сыновья вкусно поели - теперь материнское сердце спокойно.

Полевая кухня, сети, маскировка, нашлемники и теплые вещи. Мамы-волонтеры помогают, как могут. И вот уже тысячи нитей сплетаются в одну маскировочную сеть. Чтобы бойцам укрыться от вражеских глаз, достаточно одной такой, а вот чтобы спрятать, например, танк - таких нужно несколько. Поэтому матери и жены бойцов порой работают даже по ночам, остаются до раннего утра, чтобы как можно скорее помочь нашим солдатам.

Наталья Писарева приходит туда с первых дней спецоперации. В Москву она переехала из Луганской республики. Ее сын Дима работал шахтером в городе Золотое, и одним из первых встал на защиту Донбасса, уйдя в 2014 году в ополчение в батальон «Призрак». Тогда же пропал без вести, ему было 24 года.

Но Наталья не сломилась. Все силы отдает, чтобы защитить других сыновей, в глубине души надеясь, что и ее сын среди них.

«А для меня он живой, каждый день молюсь за живого. Мы вообще ждем победу за наших ребят. И мальчики, знайте, что мы вас всех ждем живыми. Любим, молимся. Возвращайтесь, и не думайте, что здесь все о вас забыли», - поделилась мать Дмитрия Шамсутдинова Наталья Писарева.

Матери с гордостью рассказывают друг другу о своих защитниках. На неделе мамы героев со всей страны приехали в Москву на всероссийский форум «Свет твоей любви» - познакомиться, поговорить, услышать истории о других сыновьях, которые так похожи. Всех мам зал приветствует стоя.

В День матери им весь день приходят поздравления: сыновья звонят, пишут письма и записывают видеообращения под звуки выстрелов из блиндажей и окопов, из пунктов управления и землянок. Благодарят мам за тепло, которое чувствуют через расстояния, и обещают обязательно вернуться. С победой.

#ВС РФ #our_exclusive #День матери #приготовление пищи #СВО #мамы бойцов
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