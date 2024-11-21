Волонтеры рассказали, чем помогают жителям курского приграничья

Когда случилась беда, сперва гуманитарку раздавали всем вынужденным переселенцам. Кто успел получить - мог обеспечить необходимым себя и семью на какой-то срок. Но случалось, что чего-то не хватало и приходилось искать необходимое по другим пунктам. Теперь систему наладили, ведётся учет всех, кто пострадал от нападения ВСУ.

Продукты раз в две недели переселенцы получают в центре, который организовали МЧС и Национальный центр помощи. В день обращения там можно взять раскладушки, одеяла, постельное белье. Здесь также раздают абсолютно бесплатно бытовую химию: гели для стирки, отбеливатели, средства для чистки полов. И все в литровых объемах. Работает здесь и «единое окно», где можно восстановить документы и найти работу.

«Чтобы облегчить всю ситуацию, здесь же находятся представители страховых компаний, представители центров занятости, психологи, МФЦ для того, чтобы люди, когда приходят и ждут своей очереди, могли восстановить свои документы, СНИЛС, паспорт, подать какие-то жалобы», - рассказал руководитель департамента по взаимодействию с регионами и развития волонтерской деятельности национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Георгий Гулиа.

Волонтеры со всей России приезжают помочь вынужденным переселенцам. Бывает и так, что и сами жители приграничья, которые вынуждены переехать в Курск, встают в ряды волонтеров.

«В такое время нужно, конечно, держаться вместе. Сейчас рознь такая между людей: все люди ожесточенные, нервные. Наоборот, мне кажется, как-то надо сплотиться. Только так выживем», - рассказала волонтер Ольга.

За все время работы центра помощи при координации МЧС выдано около 50 тысяч наборов гуманитарной помощи. Добровольцы продолжают помогать также и людям, которые остались жить в приграничных районах Курской области: привозят продукты, корма для животных, восстанавливают линии электропередачи.