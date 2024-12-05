Путин пообещал исполнить мечты детей в рамках «Елки желаний»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Одна девочка мечтает побывать пилотом на авиатренажере, другая загадала посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева, третья пожелала поездку в Санкт-Петербург.

«Сделаем!», - ответил президент.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Она помогает исполнять желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, одаренных ребят и детей с ограниченными возможностями. За все время исполнилось около 213 тысяч новогодних желаний.