Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию, прекратить агрессию в регионе и привлечь Тель-Авив к ответу, говорится в заявлении официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи.

Дипломат также обвинил израильскую сторону в нарушении Устава ООН и назвал действия Тель-Авива актом агрессии, указав на то, что Сирия находится в процессе изменений на фоне падения режима бывшего президента страны Башара Асада.

Кроме этого в иранском внешнеполитическом ведомстве выступили с критикой в адрес стран Запада, которые поддерживают подобные «агрессивные и экспансионистские» действия Тель-Авива, и осудили их за молчание и бездействие.

Напомним, накануне израильская армия впервые за последние полвека вышла на территорию Сирии за пределами Голанских высот, соответствующий приказ отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также заявил, что территория Голан навсегда останется неотъемлемой частью Израиля.

Ранее в МИД Ирана допустили гражданскую войну в Сирии или распад страны.