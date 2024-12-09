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Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию

Ранее Израиль впервые за полвека вышел на территорию Сирии за пределами Голаснких высот.
Елизавета Кондрикова 2024-12-09 23:40:15
© Фото: Eskinder Debebe, XinHua Globallookpress

Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию, прекратить агрессию в регионе и привлечь Тель-Авив к ответу, говорится в заявлении официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи.

Дипломат также обвинил израильскую сторону в нарушении Устава ООН и назвал действия Тель-Авива актом агрессии, указав на то, что Сирия находится в процессе изменений на фоне падения режима бывшего президента страны Башара Асада.

Кроме этого в иранском внешнеполитическом ведомстве выступили с критикой в адрес стран Запада, которые поддерживают подобные «агрессивные и экспансионистские» действия Тель-Авива, и осудили их за молчание и бездействие.

Напомним, накануне израильская армия впервые за последние полвека вышла на территорию Сирии за пределами Голанских высот, соответствующий приказ отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также заявил, что территория Голан навсегда останется неотъемлемой частью Израиля.

Ранее в МИД Ирана допустили гражданскую войну в Сирии или распад страны.

#сирия #ООН #Израиль #Иран #Голанские высоты #Совбез ООН #ЦАХАЛ
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