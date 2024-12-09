NYT: Израиль впервые с 1973 года вышел за пределы Голан в Сирии

Израильская армия (ЦАХАЛ) в выходные вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот впервые за последние полвека, пишет New York Times со ссылкой на источники в Израиле.

«Израильские сухопутные войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года открыто вторглись на территорию Сирии, перейдя демилитаризованную приграничную зону», - говорится в публикации.

По данным издания, приказ войскам занять зону между Израилем и Сирией в воскресенье, 8 декабря, отдал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В Тель-Авиве опасаются, что сирийская оппозиция займет военные объекты вблизи Голанских высот и будет использовать их против Израиля.

Уточняется, что израильская армия заявила, что не вмешивается во внутренние события в Сирии. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил израильскую сторону за вторжение в буферную зону на севере Сирии.

Напомним, накануне Израиль объявил закрытой военной зоной несколько районов на подконтрольных еврейскому государству Голанских высотах. Несогласованный въезд в эти районы запрещен, сообщили в ЦАХАЛ.