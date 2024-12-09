МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: Израиль впервые с 1973 года вышел за пределы Голан в Сирии

Израильская армия в выходные вышла за пределы демилитаризованной приграничной зоны.
Елизавета Кондрикова 2024-12-09 04:56:30
© Фото: IMAGO SAEEDQAQ Globallookpress

Израильская армия (ЦАХАЛ) в выходные вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот впервые за последние полвека, пишет New York Times со ссылкой на источники в Израиле.

«Израильские сухопутные войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года открыто вторглись на территорию Сирии, перейдя демилитаризованную приграничную зону», - говорится в публикации.

По данным издания, приказ войскам занять зону между Израилем и Сирией в воскресенье, 8 декабря, отдал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В Тель-Авиве опасаются, что сирийская оппозиция займет военные объекты вблизи Голанских высот и будет использовать их против Израиля.

Уточняется, что израильская армия заявила, что не вмешивается во внутренние события в Сирии. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил израильскую сторону за вторжение в буферную зону на севере Сирии.

Напомним, накануне Израиль объявил закрытой военной зоной несколько районов на подконтрольных еврейскому государству Голанских высотах. Несогласованный въезд в эти районы запрещен, сообщили в ЦАХАЛ.

#сирия #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Голанские высоты #ЦАХАЛ #буферная зона
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 