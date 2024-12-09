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МИД Ирана допустил гражданскую войну в Сирии или распад страны

Глава МИД Ирана допустил, что после смены власти в Сирии страна может превратиться в убежище для террористов.
Ян Брацкий 2024-12-09 01:20:17
© Фото: Icana News Agency, Keystone Press Agency, Globallookpress

После захвата Дамаска вооруженной оппозицией в Сирии может произойти гражданская война и распад страны. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Мы следим за развитием событий в Сирии и не хотим допустить возникновения опасений. Эти опасения связаны с возможностью начала гражданской или межконфессиональной войны, частичного или полного распада Сирии и превращения ее в убежище для террористов», - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Особую озабоченность Ирана вызывают действия Израиля, которые он предпринял на границе с Сирией накануне, добавил министр.

Напомним, в связи с событиями в Сирии израильская армия объявила закрытой военной зоной несколько районов на подконтрольных Тель-Авиву Голанских высотах.

Также сообщается, что фермерам запретят въезд в отдельные районы в этой зоне в связи с военной необходимостью.

#сирия #Израиль #Иран #гражданская война #ЦАХАЛ
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