Несколько стран Европы перестали принимать беженцев из Сирии

Несколько европейских стран приостановили рассмотрение заявлений граждан Сирии о предоставлении убежища. В частности, такое решение приняли власти Финляндии, рассказал директор отдела международной защиты Миграционной службы страны.

Ранее об аналогичном решении сообщили в Государственном секретариате по миграции Швейцарии.

Приостановили рассмотрение прошений об убежище от сирийцев Великобритания, Норвегия и Дания. Паузу в рассмотрении заявок сирийцев на представление убежища взяли также Греция и Швеция.

Германия и Австрия одними из первых сообщили о приостановке рассмотрения заявлений на получение статуса беженца для граждан Сирии. В Берлине пояснили, что ситуация в арабской республике слишком непредсказуемая, поэтому заявки невозможно рассматривать по сути дела.

В Австрии планируют пересмотреть уже одобренные заявки от сирийцев.

По данным ООН, статус беженцев есть у 4,8 млн граждан Сирии. Около трех миллионов из них приняла Турция, около миллиона - Германия.

Ранее президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и ушел с поста главы государства. Он находится в России. Решение о предоставлении бывшему сирийскому лидеру убежища принял Владимир Путин.