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Великобритания приостановила все программы помощи Грузии

Причиной этого шага в заявлении названа реакция властей республики на антиправительственные беспорядки.
Владимир Рубанов 2024-12-09 17:20:04
© Фото: Jay Kogler, Keystone Press Agency, Global Look Press

Великобритания приостанавливает все программы помощи правительству Грузии и ограничивает взаимодействие с ним, в том числе в сфере обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

Причиной этого шага в заявлении названа реакция властей республики на антиправительственные беспорядки.

МИД Великобритании указал на «шокирующие кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов Грузии применяют силу к протестующим и журналистам». Действия силовиков названы неприемлемыми. Они должны быть прекращены, считают в Лондоне.

Применение силы к протестующим наносит ущерб репутации Грузии на международной арене и противоречит стремлению страны к европейскому будущему, основанному на демократических ценностях, заявил Лэмми.

Британия также ограничивает взаимодействие с представителями партии «Грузинская мечта» до тех пор, пока не будут приняты меры для возвращения Грузии на путь соблюдения европейских демократических норм и свобод, говорится в заявлении.

Протесты в Грузии возобновились после парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта», и после того, как правящая партия приостановила переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. По данным МВД страны, более 150 полицейских пострадали при протестах в Тбилиси.

Во время обысков в офисах оппозиционных партий сотрудники полиции изъяли «коктейли Молотова», большое количество пиротехники, пневматические винтовки, каски и разные растворы.

#Грузия #протесты #Великобритания #беспорядки #полиция #Сотрудничество #Дэвид Лэмми
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