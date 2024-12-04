В Грузии провели обыски в офисах оппозиционных партий

Сегодня грузинские полицейские провели обыски в офисах двух оппозиционных партий «Гирчи» и «Дроа», движения «Джиутеби» и молодежной организации бывшей правящей партии «Единое национальное движение», а также в домах обвиняем в групповом насилии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что были изъяли «коктейли Молотова» и большое количество пиротехники. Кроме того, найдены пневматические винтовки, каски и различные растворы.

Ранее сообщалось, что с начала акций протестов в Тбилиси задержали 293 человека. Также тяжкие повреждения получили 143 сотрудника МВД.

Напомним, массовые беспорядки начались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить обсуждение с Европейским союзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в объединение. Позже в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон приостанавливает стратегическое партнерство с Тбилиси.