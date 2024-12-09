Песков заявил, что события в Сирии удивили весь мир

События в Сирии удивили весь мир, и Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происходящее в арабской республике представитель Кремля назвал периодом трансформации и чрезвычайной нестабильности. По словам пресс-секретаря, потребуется разговор с теми, кто возглавит государство.

В воскресенье в МИД России сообщили, что Башар Асад оставил пост президента и покинул Сирию. Бывшему сирийскому лидеру вместе с его семьей предоставили убежище в России. Решение об этом принял Владимир Путин, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Российские военнослужащие обеспечивают безопасность военных баз в Сирии, сказал Песков. Он добавил, что в будущем потребуются переговоры с новыми властями страны о будущем российских баз.

Москва ведет переговоры о безопасности своих граждан в Сирии, сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.