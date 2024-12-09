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Нарышкин сообщил о переговорах по безопасности россиян в Сирии

Так глава СВР ответил на вопрос, ведутся ли переговоры по сирийской проблематике.
Владимир Рубанов 2024-12-09 14:48:08
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия ведет переговоры о безопасности своих граждан в Сирии.

Сейчас главная задача - обеспечить безопасность россиян, отметил глава СВР. По его словам, переговоры касаются сотрудников посольства и других представительств страны.

Так Нарышкин ответил на вопрос, ведутся ли переговоры по сирийской проблематике.

Накануне в МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад поручил мирным путем передать власть, оставил президентский пост и покинул страну. Он находится в Москве. Решение предоставить убежище бывшему сирийскому лидеру и его семье принял Владимир Путин, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские военные делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз в Сирии, добавил Песков. Вопрос дальнейшего пребывания российских баз в этой стране предстоит обсуждать с новыми властями Сирии, сказал пресс-секретарь главы государства.

#сирия #Сергей Нарышкин #Дамаск #безопасность #посольство #граждане рф
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