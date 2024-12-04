МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 300 человек задержали в Грузии с момента начала демонстраций

Обстановка в Тбилиси ежедневно накаляется, а сторонники евроинтеграции не прекращают устраивать беспорядки и в городах Грузии.
Глеб Владовский Анастасия Авсюк 2024-12-04 10:20:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Почти 300 человек задержаны в Грузии с момента начала протестов, еще 143 сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

Обстановка накаляется с каждой минутой. Протестующие продолжают забрасывать силовиков, а в здание парламента летит вообще все что можно.

Сторонники евроинтеграции буквально расстреливают из фейерверков силовиков, которые удерживают оборону парламента. В них летят не только зажигательные снаряды, но и камни. В ответ силовики открывают огонь из водометов, периодически усиливая напор воды.

И через несколько часов, проведенных у здания, демонстранты сами не собирались расходиться. Силовики, оцепив территорию с нескольких сторон, начали движение. Протестующих отодвинули от парламента дальше по проспекту Руставели.

В это время на площади Свободы дежурят сотрудники полиции и дополнительные наряды спецназа на случай, если для разгона понадобится подкрепление.

Протестующие всячески провоцируют силовиков, периодически скандируют различные лозунги. Привлекают к погромам студентов, школьников и даже совсем детей. Одному взрослые в руки дают флаг Украины, другого пытаются «перебросить» через балкон.

Каждый вечер волна протестов охватывает Грузию с новой силой. Демонстрации проходят и в других крупных городах. Сценарий очень сильно похож на украинский Майдан. Оппозиция, кажется, работает по тем же «методичкам».

#в стране и мире #Грузия #протесты #Евроинтеграция #Тбилиси #Задержание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 