Около 300 человек задержали в Грузии с момента начала демонстраций

Почти 300 человек задержаны в Грузии с момента начала протестов, еще 143 сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

Обстановка накаляется с каждой минутой. Протестующие продолжают забрасывать силовиков, а в здание парламента летит вообще все что можно.

Сторонники евроинтеграции буквально расстреливают из фейерверков силовиков, которые удерживают оборону парламента. В них летят не только зажигательные снаряды, но и камни. В ответ силовики открывают огонь из водометов, периодически усиливая напор воды.

И через несколько часов, проведенных у здания, демонстранты сами не собирались расходиться. Силовики, оцепив территорию с нескольких сторон, начали движение. Протестующих отодвинули от парламента дальше по проспекту Руставели.

В это время на площади Свободы дежурят сотрудники полиции и дополнительные наряды спецназа на случай, если для разгона понадобится подкрепление.

Протестующие всячески провоцируют силовиков, периодически скандируют различные лозунги. Привлекают к погромам студентов, школьников и даже совсем детей. Одному взрослые в руки дают флаг Украины, другого пытаются «перебросить» через балкон.

Каждый вечер волна протестов охватывает Грузию с новой силой. Демонстрации проходят и в других крупных городах. Сценарий очень сильно похож на украинский Майдан. Оппозиция, кажется, работает по тем же «методичкам».