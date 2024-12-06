Власти Грузии сообщили о 30% иностранцев среди задержанных на протестах

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что среди задержанных на акциях протестов в Тбилиси иностранцы составили 30%. Еще одной такой жертвой пару дней назад стала некая Саломе Гогебашвили, ее фото облетело социальные сети. Девушка с разбитой головой имеет связи с посольством США в Грузии.

Теперь демонстранты расклеивают по Тбилиси листовки с яркими фотографиями - «жертвами мирных протестов». При этом основные лидеры оппозиции арестованы, склады пиротехники конфисковали и уничтожили бутылки с зажигательной смесью, а сайт для координации протестующих - заблокировали. Силовикам даже не пришлось разгонять толпу - стычки с полицейскими оказались мелкими и локальными. Этот выход уже мало походил на организованную массовую провокацию.

«Как бы они не старались - у них не получится. Кто бы не приехал, за последние 30 лет у Запада не меняется внешняя политика. Эти дни их обессилили. Малочисленные акции, ни о чем не говорящие - это они будут делать для того, чтобы сохранить хоть какой-то тонус, хоть какой-то вид. На эти акции были переданы 10 миллионов евро, которые надо оправдать», - рассказала журналист-обозреватель Нука Арвеладзе.

Восьмой день протестов, но оппозиция не намерена останавливаться, хотя и захватить власть организованными массовыми беспорядками не получилось. Минувшей ночью на Руставели впервые за неделю протест получился почти мирным.

Понять, что это - классический спад перед резким обострением или у протестующих больше не осталось сил и средств для осады и атаки здания парламента - поможет только время. Но до выборов президента остались считанные дни. Расслабляться рано, ведь радикалы могут прибегнуть к самым отчаянным провокациям.