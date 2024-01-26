Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защитить Техас от мигрантов

Администрация Джо Байдена превратила Соединенные Штаты в полностью уязвимую для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов страну. Соответствующее заявление сделали 25 губернаторов-республиканцев.

«Президент Байден и его администрация сделали американцев и страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов, проникающих через южную границу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

Главы 25 штатов отметили, что вместо соблюдения закона и защиты границы страны глава Белого дома и его администрация «подает в суд на Техас» за действия, направленные на защиту граждан США «от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов», которым удается проникнуть на территорию Штатов.

Авторы обращения также выразили солидарность губернатору Техаса Грегу Эбботту и поддержали использование всех методов для обеспечения безопасности границы, включая заборы из колючей проволоки.

Среди подписавшихся губернаторы таких штатов, как Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраски, Невада, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта, Вирджиния, Западная Вирджиния и Вайоминг.