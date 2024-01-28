Трамп назвал ситуацию на границе «оружием массового разрушения» США

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ситуация на границе стала оружием массового разрушения страны.

«Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Экс-глава Белого дома добавил, что нынешнее положение дел на границе США с Мексикой является «худшим в истории».

Ранее с критикой администрации президента Джо Байдена выступили в профсоюзе агентов и сотрудников пограничной службы США. На фоне нарастающего конфликта Белого дома и Техаса в профсоюзе отметили, что Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы Соединенных Штатов.