Трамп: не верю, что НАТО в случае необходимости поможет США

Дональд Трамп не верит, что страны-члены НАТО в случае необходимости придут на помощь США. Об этом бывший американский президент заявил на митинге сторонников в Неваде.

«Если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь», - отметил он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп в 2020 году предупреждал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что США не помогу ЕС, если объединение подвергнется нападению.

Тогда же американский президент грозил выходом Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. Он говорил, что «НАТО мертво».