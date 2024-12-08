Салливан обвинил Украину в отсутствии пилотов для обучения на F-16

Украинская сторона не смогла предоставить США достаточное количество пилотов, чтобы обучить их летать на истребителях F-16.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал во время конференции в Калифорнии, что США готовы были обучать так много украинских пилотов, как это было бы возможно.

«У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать, а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16», - заявил он на конференции по национальной обороне.

В октябре этого года американская газета The Wall Street Journal указала, что США обучат для украинских F-16 молодых пилотов вместо опытных. Прежде они занимались обучением опытных военнослужащих ВВС, но языковой барьер стал препятствием.