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Салливан обвинил Украину в отсутствии пилотов для обучения на F-16

Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты могут обучить управлению F-16 столько много пилотов из Украины, насколько это возможно.
Марина Крижановская 2024-12-08 03:23:49
© Фото: defense.gov

Украинская сторона не смогла предоставить США достаточное количество пилотов, чтобы обучить их летать на истребителях F-16.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал во время конференции в Калифорнии, что США готовы были обучать так много украинских пилотов, как это было бы возможно.

«У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать, а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16», - заявил он на конференции по национальной обороне.

В октябре этого года американская газета The Wall Street Journal указала, что США обучат для украинских F-16 молодых пилотов вместо опытных. Прежде они занимались обучением опытных военнослужащих ВВС, но языковой барьер стал препятствием.

#в стране и мире #Украина #сша #F-16 #Джейк Салливан #обучение пилотов
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