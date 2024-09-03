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Антонов: инструкторам США не удалось обучить ВСУ управлению F-16

По его словам, ликвидация F-16 в украинском небе системой Patriot из Соединенных Штатов выглядит «довольно смешно».
Ирина Егорова 2024-09-03 02:04:35
© Фото: State Duma of Russian FederationTwitter.com, Global Look Press

Инструкторам из США толком не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Представляю, как бы здесь заголосили, если бы появились данные о том, что злополучный самолет был сбит нашими воинами», - цитирует дипломата RT.

Ранее Украина признала первый факт уничтожения F-16, что является «огромным ударом для Украины», сообщало издание Washington Post.

Причиной падения могла стать ошибка пилота. В МИД РФ назвали этот факт «достойным началом» для оружия США, добавив, что оно в руках «бедуинов». 

#в стране и мире #F-16 #«Антонов» #обучение #Управление #инструкторы
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