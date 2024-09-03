Антонов: инструкторам США не удалось обучить ВСУ управлению F-16

Инструкторам из США толком не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Представляю, как бы здесь заголосили, если бы появились данные о том, что злополучный самолет был сбит нашими воинами», - цитирует дипломата RT.

Ранее Украина признала первый факт уничтожения F-16, что является «огромным ударом для Украины», сообщало издание Washington Post.

Причиной падения могла стать ошибка пилота. В МИД РФ назвали этот факт «достойным началом» для оружия США, добавив, что оно в руках «бедуинов».