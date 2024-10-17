WSJ: США обучат для украинских F-16 молодых пилотов вместо опытных

США переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 на более молодых курсантов, пишет The Wall Street Journal. До сих пор управлению этими истребителями обучали опытных военнослужащих ВВС. Препятствием стал языковой барьер.

По словам американских чиновников, это решение принято из-за нехватки опытных украинских пилотов с нужным уровнем знания английского языка. США считают, что молодые курсанты будут более открыты для обучения по западному образцу.

Несколько молодых курсантов уже начали обучение. Им придется пройти годичную базовую летную подготовку в Великобритании и Франции. Опытные летчики учились по сокращенной схеме.

Это решение может на много месяцев отодвинуть сроки, когда Киев получит полную эскадрилью самолетов западного производства, говорится в статье. Для нее требуются 20 машин и 40 летчиков.

Ранее правительство Румынии одобрило подготовку в стране украинского личного состава, который будет летать на самолетах F-16. Несколько таких истребителей уже поставлено Киеву, их число не раскрывается.