Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хотели бы «заключить сделку» с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

Он также призвал немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение (с Россией - Прим.ред.) и остановить безумие… Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», - написал республиканец.

Ранее издание National Interest написало, что США необходимо деэскалировать конфликт на Украине из-за российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Автор статьи отметил, что сейчас сбыл был бы лучший момент для любого здравомыслящего американского лидера начать деэскалацию.