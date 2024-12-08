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Трамп заявил о желании Зеленского «заключить сделку» с Россией

Избранный президент США призвал немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.
Игнат Далакян 2024-12-08 11:02:42
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хотели бы «заключить сделку» с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

Он также призвал немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение (с Россией - Прим.ред.) и остановить безумие… Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», - написал республиканец.

Ранее издание National Interest написало, что США необходимо деэскалировать конфликт на Украине из-за российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Автор статьи отметил, что сейчас сбыл был бы лучший момент для любого здравомыслящего американского лидера начать деэскалацию.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #переговоры
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