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NY Post: «каменное лицо» Трампа вызвало дискомфорт у Зеленского

Несмотря на явный дискомфорт, который Зеленский чувствовал рядом с безэмоциональным Трампом, встречу он назвал «хорошей и продуктивной».
Анастасия Бобылева 2024-12-08 04:57:51
© Фото: Henri Szwarc Keystone Press Agency Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце был безэмоционален, от чего глава киевского режима почувствовал дискомфорт. Так газета New York Post прокомментировала фотографию политиков со встречи.

 «Зеленский, который явно чувствовал себя некомфортно на фотосессии в Елисейском дворце рядом с Трампом с каменным лицом, позже назвал трехстороннюю встречу "хорошей и продуктивной », - говорится в публикации.

Газета отмечает, что, несмотря на желание Трампа поскорее урегулировать ситуацию на Украине, французский президент Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры еще надеются убедить его не прекращать поддержку Киева и добиться завершения конфликта на выгодных для украинской стороны условиях.

Трамп прибыл во Францию на церемонию открытия собора Парижской Богоматери, который восстановили после крупного пожара 2019 года. В рамках этой поездки он встретился с Макроном и Зеленским в Елисейском дворце, где политики провели трехсторонние переговоры.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Париж #Владимир Зеленский
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