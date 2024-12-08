В Кремле озвучили условия для мирных переговоров по Украине после слов Трампа

Кремль внимательно ознакомился с заявлением избранного американского президента Дональда Трампа по Украине, которое он сделал после встречи в Париже с Владимиром Зеленским. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что для выхода на «мирную траекторию» главе киевского режима нужно отменить свой декрет и возобновить диалог на основе Стамбульских договоренностей.

«Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что условия Москвы давно известны. Они были изложены российским президентом еще в июне этого года.

Напомним, накануне Дональда Трамп провел трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном. После нее избранный американский президент заявил, что глава киевского режима хотели бы «заключить сделку» с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Он также призвал немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что, если бы Владимир Зеленский отменил указ о запрете переговоров с нашей страной, это показало бы готовность Киева к диалогу.

Вместо этого, отметили глава внешнеполитического ведомства, Владимир Зеленский предложил свою «формулу миру», а затем дополнил его «планом победы».