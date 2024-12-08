Российские военные базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Сейчас серьезной угрозы их безопасности нет. Об этом в воскресенье заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в посольстве РФ в Дамаске заявили, что сообщения о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступали. В данный момент дипломатическое представительство работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что правительство Сирии готово мирно передать власть любому руководству. Он подчеркнул важность сохранения «правительственных институтов».

Мухаммед Гази аль-Джаляли добавил, что ему неизвестно, где находится президент Сирии Башар Асад.