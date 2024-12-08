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Российские военные базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности

Серьезной угрозы их безопасности нет, подчеркнули в МИД РФ.
Сергей Лебедев 2024-12-08 14:31:16
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Российские военные базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Сейчас серьезной угрозы их безопасности нет. Об этом в воскресенье заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в посольстве РФ в Дамаске заявили, что сообщения о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступали. В данный момент дипломатическое представительство работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что правительство Сирии готово мирно передать власть любому руководству.  Он подчеркнул важность сохранения «правительственных институтов».

Мухаммед Гази аль-Джаляли добавил, что ему неизвестно, где находится президент Сирии Башар Асад.

#Россия #сирия #Тартус #Хмеймим #МИД РФ #военная база #Дамаск
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