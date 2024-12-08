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Посольство РФ в Сирии сообщило о работе в штатном режиме

Дипломаты РФ продолжают работать в штатном режиме и находятся в постоянной связи с сирийскими властями и соотечественниками.
Марина Крижановская 2024-12-08 01:53:07
© Фото: Zhang Naijie Xinhua Globallookpress

Российское посольство в Сирии находится на постоянной связи с сирийской стороной и с соотечественниками.

Дипломатическое представительство России работает в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщили находящиеся в Сирийской Арабской Республике российские дипломаты.

«Посольство, как и прежде, работает в штатном режиме. Находимся в постоянном контакте с сирийской стороной, а также с нашими соотечественниками», - уточнили в российском загранучреждении.

Также из сирийской столицы Дамаска в РФ продолжают летать самолеты, рейсы совершаются два раза в неделю. Те, кто приобрел билеты, могут ими воспользоваться, добавили в посольстве.

До этого, 6 декабря, посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть арабскую республику при помощи коммерческих рейсов. Тогда же сообщалось, что диппредство в Дамаске и консульский отдел продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, 27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) напали на второй по величине город в Сирии Алеппо и другие населенные пункты на севере страны.

Вскоре командование сирийских вооруженных сил сообщило, что армия вынужденно отступила из Алеппо для перегруппировок подразделений и подготовке к контратаке.

Пятого декабря командование сирийских ВС объявило о проникновении боевиков в некоторые кварталы города Хама в одноименной провинции на западе арабской республики. Появилась информация, что правительственные войска, удерживавшие Хаму, передислоцировались за пределы города.

Российские ВКС помогают ВВС Сирии уничтожать террористов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама.

*«Джебхат ан-Нусра» - исламистская группировка, признана террористической организацией и запрещена в РФ.

#Россия #в стране и мире #сирия #Посольство РФ #дипломаты РФ
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