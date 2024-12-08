Посольство РФ: данные о жертвах среди россиян в Сирии не поступали

Сообщения и погибших или пострадавших россиянах в Сирии в настоящее время не поступали. Об этом сообщили в посольстве РФ в Дамаске.

«Сотрудники посольства в порядке, никто не пострадал. О пострадавших среди россиян информации не поступало», - сообщили «Звезде» в диппредставительстве.

Ранее посольство РФ призвало россиян немедленно покинуть страну в связи с обострением обстановки на территории республики. Для этого порекомендовали воспользоваться коммерческими рейсами для вылета из страны. В посольстве также подчеркнули, что несмотря на обострение ситуации в стране, работа продолжится в штатном режиме.