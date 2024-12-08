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Посольство РФ: данные о жертвах среди россиян в Сирии не поступали

Ранее в диппредставительстве заявили, что работа идет в штатном режиме.
Глеб Владовский 2024-12-08 13:44:39
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R, Twitter.com, Globallookpress

Сообщения и погибших или пострадавших россиянах в Сирии в настоящее время не поступали. Об этом сообщили в посольстве РФ в Дамаске.

«Сотрудники посольства в порядке, никто не пострадал. О пострадавших среди россиян информации не поступало», - сообщили «Звезде» в диппредставительстве.

Ранее посольство РФ призвало россиян немедленно покинуть страну в связи с обострением обстановки на территории республики. Для этого порекомендовали воспользоваться коммерческими рейсами для вылета из страны. В посольстве также подчеркнули, что несмотря на обострение ситуации в стране, работа продолжится в штатном режиме.

#в стране и мире #сирия #Дамаск #граждане рф #Посольство РФ
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