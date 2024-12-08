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В правительстве Сирии выразили готовность мирно передать власть

Ранее сообщалось, что в результате ожесточения боев в Дамаске, президент Асад покинул Сирию в неизвестном направлении.
Глеб Владовский 2024-12-08 09:47:20
© Фото: Дмитрий Виноградов, РИА Новости

Правительство Сирии готово мирно передать власть любому руководству. Такое заявление сделал премьер-министр страны Мухаммад Гази аль-Джалали.

«Эта страна может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями... Но это зависит от любого руководства, выбранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним», - приводит его слова Al-Arabiya.

Политик также подчеркнул важность сохранения «правительственных институтов».

Ранее сообщалось, что в результате усилившихся боевых действий с повстанцами, президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Аль-Джалали добавил, что не знает, где может находиться сейчас сирийский лидер.

#в стране и мире #сирия #Башар Асад #повстанцы
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