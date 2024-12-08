Глава МИД Турции: Асад может быть за пределами Сирии

Турецкие власти не знают местонахождение президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан и добавил, что сирийский лидер может быть за пределами республики.

«Я не могу дать никаких комментариев по этому поводу. Мы не знаем, где он находится. Возможно, он находится за пределами Сирии», - отметил глава МИД Турции, который находится в Дохийском форуме.

Трансляцию выступления министра иностранных дел Турции вел телеканал TRT Haber.

Ранее в сирийском правительстве заявили, что не знают, где находится президент республики Башар Асад. Премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что в последний раз с главой государства он разговаривал 7 декабря в субботу.