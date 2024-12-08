В правительстве Сирии заявили, что не знают местонахождение Асада

Неизвестно, где находится в настоящее время президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщил премьер-министр республики в беседе с телеканалом Al-Arabiya Мухаммед Гази аль-Джаляли.

«У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас», - заявил он по телефону.

По словам политика, последний раз он разговаривал с сирийским лидером в субботу, 7 декабря. Аль-Джаляли также добавил, что останется в Дамаске вместе с частью министров.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о серии взрывов, раздавшейся на территории Дамаска. После этого появились сообщения о том, что Асад покинул Сирию в неизвестном направлении на фоне боевых действий в стране.