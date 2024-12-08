МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо заявил, что осознает, кто сыграл решающую роль в разгроме Гитлера

Роберт Фицо заявил, что свобода в Словакию пришла с востока, что убедительно доказано, и он отправится в 2025 году в Москву на празднования 80-летия Победы.
Марина Крижановская 2024-12-08 00:36:26
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Словацкий премьер Роберт Фицо отметил решающую роль Союза Советских Социалистических Республик в победе во Второй мировой войне, без которого поражение Гитлера было бы невозможно. Своим мнением премьер-министр поделился в эфире программы «Субботние диалоги» местной телерадиокомпании STVR.

«Я осознаю, кто сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне. Без бывшего Советского Союза никогда бы не был побежден Гитлер», - рассказал словацкий политик.

Также он обратил внимание и на вклад советской Красной армии в освобождение Чехословакии. Фицо подчеркнул, что ей принадлежит решающая роль в освобождении этого бывшего прежде единым государства.

«Решающую роль в освобождении всей Чехословакии сыграла Красная армия. Здесь сотни кладбищ, где похоронены бойцы Красной армии», - добавил премьер-министр Словакии.

Он напомнил, что свобода в его страну пришла с востока, а сам он в 2025 году примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

В августе премьер Словакии сообщал, что лично он не сомневается в правде о вкладе СССР в разгром фашизма во время Второй мировой войны, но обратил внимание на начавшееся в мире забвение заслуг советского народа.

Ранее во время телепередачи Фицо констатировал, что Россия явно побеждает в текущем вооруженном конфликте, а Украине он предрек проигрыш.

#в стране и мире #Победа #Вторая мировая война #Роберт Фицо #словакия #Победа в ВОВ #вклад СССР #Разгром Гитлера
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 