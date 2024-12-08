Словацкий премьер Роберт Фицо отметил решающую роль Союза Советских Социалистических Республик в победе во Второй мировой войне, без которого поражение Гитлера было бы невозможно. Своим мнением премьер-министр поделился в эфире программы «Субботние диалоги» местной телерадиокомпании STVR.

«Я осознаю, кто сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне. Без бывшего Советского Союза никогда бы не был побежден Гитлер», - рассказал словацкий политик.

Также он обратил внимание и на вклад советской Красной армии в освобождение Чехословакии. Фицо подчеркнул, что ей принадлежит решающая роль в освобождении этого бывшего прежде единым государства.

«Решающую роль в освобождении всей Чехословакии сыграла Красная армия. Здесь сотни кладбищ, где похоронены бойцы Красной армии», - добавил премьер-министр Словакии.

Он напомнил, что свобода в его страну пришла с востока, а сам он в 2025 году примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

В августе премьер Словакии сообщал, что лично он не сомневается в правде о вкладе СССР в разгром фашизма во время Второй мировой войны, но обратил внимание на начавшееся в мире забвение заслуг советского народа.

Ранее во время телепередачи Фицо констатировал, что Россия явно побеждает в текущем вооруженном конфликте, а Украине он предрек проигрыш.