Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил сожаление, что его страна стала примыкать к тем странам, которые подвергают сомнению правду о решающем вкладе советского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

При этом высокопоставленный политик сообщил, что лично он уважает и всегда будет уважать каждую жертву, погибшую в этой борьбе. Обо всем этом он рассказал в небольшом интервью телеканалу «Россия 1».

«Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению», - пояснил Фицо.

Премьер-министр добавил, что, тем не менее, он рад тому факту, что в Словакии все еще решающие позиции имеют политики, говорящие правду не только о том, чем была Вторая мировая война и «кто нес самое тяжелое бремя, но и о самом Словацком национальном восстании».

В июле этого года Роберт Фицо предположил, что вступление Украины в НАТО станет гарантией Третьей мировой войны. Тогда он публично повторил, что партия Smer и ее депутаты не согласятся в парламенте Словакии с членством Украины в НАТО.