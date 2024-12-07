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Фицо предрек Украине проигрыш в текущем военном конфликте

Словацкий политик Фицо обратил внимание на кампанию по принудительной мобилизации совсем молодых мужчин, что не является решением для Украины, отметил он.
Марина Крижановская 2024-12-07 23:42:47
© Фото: Christoph Soeder dpa Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Украина никогда не сможет выиграть текущий вооруженный конфликт, в котором явно побеждает Россия.

В продолжении этого противостояния заинтересован Запад, отметил он. Тому подтверждением является рекомендация Байдена к киевским властям о мобилизации 18-летних мужчин.

«Кто реально наблюдает за ситуацией на Украине, знает, что молодые люди отказываются вступать в ВСУ. Так, на Украине действуют специальные подразделения, которые отлавливают молодых людей в ресторанах и вербуют их в армию. Это не является решением для Украины. Вся проблема в том, что Россия в военном отношении побеждает, а Украина никогда не выиграет военными методами эту войну», - заявил словацкий премьер в эфире программы «Субботние диалоги» местная телерадиокомпания STVR.

Кроме этого, Фицо уверен, что Москва сохранит за собой подконтрольные ей территории, а Киев никогда не сможет добиться лучших переговорных позиций, несмотря на непрекращающуюся военную помощь со стороны Запада, который рассчитывает на это.

Ранее премьер Словакии назвал условие прекращения конфликта на Украине. По его мнению, это произойдет после сокращения объемов помощи со стороны Запада. 

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