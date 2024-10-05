Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении приехать в следующем году в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй Мировой войны.

«Я спрашиваю, кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву?.. Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать?», - сказал премьер в интервью для Словацкого радио.

Он пообещал, что не позволит забыть, что «свобода пришла с востока», пишет «360». Также Фицо отметил, что победа над фашизмом не имеет ничего общего с «настоящим временем».

В конце августа словацкий премьер заявлял, что лично не сомневается в правде о вкладе СССР в разгром фашизма во время Второй мировой войны, и с сожалением говорил о начавшемся в Словакии забвении вклада Советского союзу в эту борьбу.