Шувалов: роботы могут заменить людей, человечеству нужно вовремя остановиться

Роботы в будущем могут полностью изменить людей и человечеству надо вовремя остановиться, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он заметил опасность в развитии прогресса по такому сценарию.

По мнению бывшего первого вице-премьера, возможности машин, с одной стороны - благо, с другой - «изменят человеческую суть». Поэтому нужно найти и принять решение об ограничении возможностей ИИ и робототехники.

«Вообще, в принципе, люди должны этого опасаться. Станет жить легче, операции будут лучше и так далее, но будущие поколения, они перестанут быть такими людьми, как мы», - отметил Шувалов на встрече со школьниками, студентами и молодыми преподавателями в Казани.

Он привел в пример период пандемии, который показа, что люди не всегда умеют делать выводы из сложившихся ситуаций, следовательно «остается уповать только на умы отдельных лидеров».

«Си Цзиньпин - умный, Путин - умный, но это не значит, что все человечество смогло оценить все риски и противостоять будущим пандемиям, приняв правильные решения», - цитирует главу ВЭБ.РФ ТАСС.

Современные возможности помогают ученым, врачам и даже полицейским. Так, например, с 2025 года в Министерстве внутренних дел России планируют внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска правонарушителей. Благодаря развитию робототехники ученые начали подробное изучение поверхности Луны. Но, с другой стороны, ИИ «играет на руку» и мошенникам. С помощью новых программ злоумышленники, например, меняют голос пользователя и вымогают деньги. Также из-за внедрения искусственного интеллекта может сократиться число рабочих мест в мире на 40% или вовсе исчезнуть.