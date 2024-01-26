Аномальные валуны-магниты обнаружили на поверхности Луны

На Луне в области Рейнер Гамма ученые нашли аномальные породы метрового размера - валуны со странными магнитными свойствами. Они отражают свет иначе, чем другие объекты. Находка была сделана специалистами Мюнстерского университета (Германия) в ходе изучения лунной пыли, сообщается на сайте заведения.

По словам ученых, лунная пыль очень пористая и отражает много света обратно, но с наблюдаемыми покрытыми пылью камнями дело обстоит иначе.

Лунную пыль изучают с 1960-х годов - в атмосфере Луны и без воды, - она сухая и имеет электростатический заряд. Но такие камни, покрытые пылью с уникальными магнитными свойствами, ученые обнаружили впервые.

«Новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра. Впервые мы исследовали взаимодействие пыли с горными породами в районе Рейнер Гамма, точнее, изменения отражательных свойств этих пород», - пояснил ученый Оттавиано Рюш из Института планетологии Мюнстерского университета.

Однако еще неизвестно, являются ли сами породы магнитными. Это еще стоит выяснить ученым, но тот факт, что камни рассеивают меньше света обратно к Солнцу, чем другие валуны, доказывает их необычные свойства.

Изучать породы на Луне палеонтологам стало проще с использованием искусственного интеллекта. При получении снимков со спутника NASA исследователи описали около миллиона пород. Понимать процессы магнитных аномалий на Луне важно, например, при планировании поселений людей на Луне.