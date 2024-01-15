МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МВФ Георгиева заявила, что ИИ повлияет на 40% рабочих мест в мире

Как считает Глава МВФ Георгиева, некоторые рабочие места заменит ИИ, а некоторые появятся с его внедрением, однако в сумме количество рабочих мест изменится на 40%.
Анастасия Бобылева 2024-01-15 03:17:01
© Фото: Piero Nigro, Keystone Press Agency, Global Look Press

Внедрение искусственного интеллекта может повлиять на 40% всех рабочих мест в мире, некоторые из них исчезнут, а некоторые появятся благодаря технологии. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные», - цитирует ее RT.

Георгиева добавила, что важно соблюдать «осторожный баланс политик», чтобы раскрыть потенциал технологии ИИ.

Ранее в МВД заявили о намерении использовать нейросети для поиска правонарушителей. Разработки будут направлены на выявление фейков среди видеоизображений, а также на прогнозирование негативных событий.

#в стране и мире #технологии #искусственный интеллект #работа #рабочие места
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»