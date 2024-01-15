Глава МВФ Георгиева заявила, что ИИ повлияет на 40% рабочих мест в мире

Внедрение искусственного интеллекта может повлиять на 40% всех рабочих мест в мире, некоторые из них исчезнут, а некоторые появятся благодаря технологии. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные», - цитирует ее RT.

Георгиева добавила, что важно соблюдать «осторожный баланс политик», чтобы раскрыть потенциал технологии ИИ.

Ранее в МВД заявили о намерении использовать нейросети для поиска правонарушителей. Разработки будут направлены на выявление фейков среди видеоизображений, а также на прогнозирование негативных событий.