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«Ведомости»: МВД планирует привлечь нейросети к поиску правонарушителей

В следующем году будут разработаны две системы на базе искусственного интеллекта.
Елизавета Кондрикова 2024-01-11 09:55:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Министерстве внутренних дел России планируют внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска правонарушителей - в 2025 году будут представлены две системы, которые будут задействованы в правоохранительной деятельности.  

«Такие мероприятия включены в план по внедрению технологий ИИ в деятельность органов внутренних дел РФ на 2023-2025 гг.», - приводят данные министерства «Ведомости».

Работа будет состоять из двух этапов: в этом году планируется провести научно-исследовательские мероприятия, а в 2025 году будут разработаны системы «Клон» и «Конъюнктура» на базе ИИ.

По данным издания, разработка «Клон» будет направлена на выявление фейков среди видеоизображений, а «Конъюнктура» - на прогнозирование негативных событий и чрезвычайных ситуаций и предложение их возможных разрешений.

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