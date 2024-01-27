Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица решил не идти на заседание Совбеза ООН по теме сбитого ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, чтобы публично «не терять лицо». Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Российский дипломат напомнил, что на заседании СБ ООН Украину представляла девушка, предположительно, заместитель Кислицы. Сразу после созванного по просьбе России заседания Совбеза постпред Украины был замечен в кулуарах ООН, где любезничал со своими «западными кураторами», передает слова Полянского RT.

«Не был занят на других мероприятиях, не был в отъезде, не заболел, а попросту решил "соскочить" с неудобной темы», - добавил первый заместитель постпреда РФ.

Напомним, в ходе заседания Совбеза ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев закопался в своем вранье по сбитому Ил-76, подчеркнув, что действия киевского режима похожи на примитивные и трусливые попытки вопреки очевидным фактам сбросить с себя ответственность за преступление. Он также отметил, что Запад станет соучастником атаки, если будет доказано, что самолет сбили из американского ЗРК Patriot или же немецкого IRIS-T.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад до сих пор не осудил теракт киевского режима, сбившего воздушное судно. Представитель Кремля назвал катастрофу продолжением действий Украины, которая с 2014 года последовательно уничтожает свое население.