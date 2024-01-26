Песков: Россия не услышала «ни слова осуждения» киевского режима, сбившего Ил-76

Запад до сих пор не осудил теракт киевского режима, сбившего Ил-76, заявил журналистам Песков. Он назвал катастрофу продолжением действий Украины, которая с 2014 года последовательно уничтожает свое население.

«Никакого осуждения мы не слышали. То, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества. Это беспрецедентный фактор, мы знаем, что Киев не первый раз уничтожает своих людей. Они начали последовательно это делать с 2014 года», - отметил он.

По его словам, решительного осуждения от стран Запада этого «ужасающего террористического акта», при котором погибли российские летчики и украинские военнопленные, не последовало.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Москва согласна на международное расследование трагедии с российским Ил-76 только при условии, если следствие будет его рассматривать как акт «преступных действий киевского режима».

Трагедия произошла 24 января - самолет Ил-76 с военнопленными на борту направлялся в Белгород для обмена, когда был сбит ракетным ударом националистов.

В результате крушения погибли 74 человека - 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции. Произошедшее в Министерстве обороны России назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Если подтвердится, что украинские националисты сбили самолет Ил-76 в Белгородской области при помощи американского зенитного ракетного комплекса Patriot или же немецкого IRIS-T, западные страны окажутся прямыми соучастниками теракта, ранее заявил Полянский.