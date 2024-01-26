Полянский: Запад станет соучастником атаки, если Ил-76 сбили из Patriot или Iris

Если подтвердится, что украинские националисты сбили самолет Ил-76 в Белгородской области при помощи американского зенитного ракетного комплекса Patriot или же немецкого IRIS-T, западные страны окажутся прямыми соучастниками теракта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T», - отметил дипломат.

Дмитрий Полянский подчеркнул, что имеющиеся у России данные указывают на то, что речь идет о продуманном и преднамеренном преступлении киевского режима. По его словам, украинские власти прекрасно знали о маршруте и способе транспортировке солдат к месту заранее согласованного обмена.

Напомним, самолет Ил-76 с военнопленными на борту 24 января направлялся в Белгород для обмена, когда был сбит ракетным ударом националистов. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие из числа военной полиции погибли.

Произошедшее в Министерстве обороны России назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «террористический акт».