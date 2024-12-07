Трамп, Макрон и Зеленский провели трехсторонние переговоры

Избранный американский президент Дональд Трамп и французский лидер Эмманюэль Макрон встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трехсторонние переговоры прошли сегодня перед торжественным открытием собора Парижской Богоматери, сообщает газета The New York Times.

«Встреча Зеленского с Трампом стала первой личной встречей между ними с тех пор, как Трамп победил на президентских выборах в США», - отмечается в публикации.

Сообщается, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец сразу после личной встречи Трампа с Макроном.

Напомним, предыдущая встреча Зеленского с Трампом состоялась в минувшем сентябре в Нью-Йорке. За день до этого глава киевского режима провел переговоры с вице-президентом США с Камалой Харрис.

Ранее Трамп уже неоднократно говорил, что для него не составит труда остановить конфликт на Украине. В июне он обещал сделать это в случае своего избрания главой государства до инаугурации, а в прошлом году допускал возможность прекращения боев за 24 часа.