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Трамп пообещал лично обсудить с Макроном, как мир сходит с ума

По случаю визита в Париж на церемонию открытия собора Парижской Богоматери Макрон принял избранного президента США в Елисейском дворце.
Таисия Кваша 2024-12-07 20:11:29
© Фото: White House ZUMAPRESS.com Globallookpress

Избранный президент Соединенных штатов Дональд Трамп перед личной встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном пообещал обсудить, как мир «немного сходит с ума».

«Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», - заявил он журналистам.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие отреставрированного собора Парижской Богоматери.

#в стране и мире #Франция #Дональд Трамп #Париж #эммануэль макрон #Собор Парижской Богоматери
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