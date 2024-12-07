Хинштейн: несправедливо лишать курских переселенцев участков при выплатах

Лишение курских переселенцев участков при получении выплат - несправедливо. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

«Власть должна уметь слышать людей. Не просто имитировать какую-то открытость», - подчеркнул врио губернатора Курской области», - заявил он.

Недавно назначенный врио главы региона сегодня приехал в Курскую область. Хинштейн намерен проводить заседания правительства региона в онлайн формате.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В Кремле объяснили такое решение главы государства необходимостью кризисного управления в регионе. Сам политик заявил, что такое назначение является для него большой ответственностью и добавил, что перед ним стоят масштабные и сложные задачи.