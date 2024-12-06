МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле объяснили назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области

По словам пресс-секретаря президента РФ, назначение Хинштейна связано с необходимостью кризисного управления в регионе.
Глеб Владовский 2024-12-06 10:11:09
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Назначение депутата Госдумы Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области связано с необходимостью кризисного управления в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, кандидатура Хинштейна, с учетом его опыта на предыдущих должностях, оказалась наилучшей для решения подобных задач.

«Президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. И... пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», - подчеркнул Песков.

Ранее Хинштейн сообщил, что в ближайшее время направится в Курскую область и приступит к работе. Политик также отметил, что назначение является для него честью и большой ответственностью.

#Курская область #Кремль #Дмитрий Песков #Александр Хинштейн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 