В Кремле объяснили назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области

Назначение депутата Госдумы Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области связано с необходимостью кризисного управления в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, кандидатура Хинштейна, с учетом его опыта на предыдущих должностях, оказалась наилучшей для решения подобных задач.

«Президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. И... пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», - подчеркнул Песков.

Ранее Хинштейн сообщил, что в ближайшее время направится в Курскую область и приступит к работе. Политик также отметил, что назначение является для него честью и большой ответственностью.