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Хинштейн намерен в ближайшее время выдвинуться в Курскую область

Он назвал огромной честью и большой ответственностью назначение врио губернатора Курской области.
Игнат Далакян 2024-12-06 08:35:46
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшее время выдвинется в регион и приступит к работе.

«В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России!» - написал он в своем Telegram-канале.

Политик также отметил, что назначение является для него честью и большой ответственностью. Хинштейн пообещал сделать все, чтобы выполнить поставленные главой государства задачи и завоевать доверие жителей Курской области.

Напомним, Владимир Путин назначил депутата Государственной думы России Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Перед этим российский лидер принял отставку губернатора региона Алексея Смирнова.

#в стране и мире #Курская область #Назначение #врио #Александр Хинштейн
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