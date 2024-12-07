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МВД Грузии начало задерживать участников митинга в Тбилиси

По данным одной из участниц протестов, арестованы более четырех сотен участников протеста.
Марина Крижановская 2024-12-07 00:37:59
© Фото: @mariamgegu X.com © Видео: @Made_in_Georgia, X.com

Сотрудники грузинского МВД начали проводить задержания участников митинга в Тбилиси. Одна из местных активисток написала, что свыше 400 человек арестованы, еще не менее 300 человек якобы жестоко избиты и подверглись физическому насилию.

Протестующие вновь собрались у здания парламента, хотя прежде силовикам удалось их разогнать. Оппозиционеры и их сторонники начали обстреливать его из фейерверков. На опубликованных в Сети кадрах видно, как участники протестов размахивают флагами Грузии, Евросоюза, а также США, в это же время по фасаду здания парламента республики стреляют салютами и фейерверками.

Беспорядки в грузинской столице продолжаются уже девятый день. Прежде сотрудники полиции провели обыски в офисах двух оппозиционных партий «Гирчи» и «Дроа», движения «Джиутеби» и молодежной организации бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Они изъяли «коктейли Молотова», большое количество пиротехники, пневматические винтовки, каски и различные растворы.

Новая волна недовольства действиями грузинских властей началась 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года приостанавливается переговорный процесс с ЕС о членстве Грузии. Также Грузия отказывается от финансовой поддержки.

#в стране и мире #Грузия #оппозиция #Тбилиси #силовики #задержания #мвд грузии #протестующие
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