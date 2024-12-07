МВД Грузии начало задерживать участников митинга в Тбилиси

Сотрудники грузинского МВД начали проводить задержания участников митинга в Тбилиси. Одна из местных активисток написала, что свыше 400 человек арестованы, еще не менее 300 человек якобы жестоко избиты и подверглись физическому насилию.

Протестующие вновь собрались у здания парламента, хотя прежде силовикам удалось их разогнать. Оппозиционеры и их сторонники начали обстреливать его из фейерверков. На опубликованных в Сети кадрах видно, как участники протестов размахивают флагами Грузии, Евросоюза, а также США, в это же время по фасаду здания парламента республики стреляют салютами и фейерверками.

Беспорядки в грузинской столице продолжаются уже девятый день. Прежде сотрудники полиции провели обыски в офисах двух оппозиционных партий «Гирчи» и «Дроа», движения «Джиутеби» и молодежной организации бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Они изъяли «коктейли Молотова», большое количество пиротехники, пневматические винтовки, каски и различные растворы.

Новая волна недовольства действиями грузинских властей началась 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года приостанавливается переговорный процесс с ЕС о членстве Грузии. Также Грузия отказывается от финансовой поддержки.